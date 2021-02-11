Із загиблим на фронті 23-річним воїном 28-ї ОМБр Олексієм Подвезенним попрощалися в Луганській області. ФОТОрепортаж
Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Луганського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Цензор.НЕТ.
10 лютого відбулося поховання справжнього патріота і громадянина, мужнього і рішучого чоловіка - солдата , заступника командира бойової машини – навідника 28 омбр Подвезенного Олексія Геннадійовича 05.06.1997 року народження, жителя с.Червоний Деркул Станично-Луганського р-н Луганської області.
"Олексій Геннадійович під час військової служби ніколи не шукав легких шляхів та завжди був готовий брати на себе усю повноту відповідальності в будь – яких обставинах. Так сталося, що 06 лютого 2021 року, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі Олексій Геннадійович загинув поблизу населеного пункту Новомихайлівка, Мар`їнського району, Донецької області… ", - сказано в повідомленні.
Від особового складу Луганського ОТЦК та СП та Р(М)ТЦК та СП Луганської області висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Олексія Геннадійовича.
Вічна пам'ять і слава Йому! Вічна пам'ять і слава усім тим, хто віддав своє життя за свободу і незалежність Української держави!", - зазначається у повідомленні.
Напомним, 6 февраля, на Донбассе в районе населенного пункта Марьинка трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Двое из них, Назарий Полищук и Алексей Подвезенный, погибли. За жизнь третьего сейчас борются врачи в Днепре.