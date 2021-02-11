Регіони впоралися з першим викликом, - Чернишов розповів, як в Україні готуються до суттєвого погіршення погодних умов

Із 11 по 18 лютого у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, західних і північних областях України очікується суттєве погіршення погодних умов з пониженням температури, хуртовинами, сильними поривами вітру до 15-20 м/с та ожеледицею.

Для підготовки регіонів до зустрічі південного циклону, під головуванням Міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Регіони впоралися з першим викликом негоди, проте найближчими днями нас очікують сильні морози до -30 градусів вночі, хуртовини та ожеледь на значній території України. Усі органи влади повинні об’єднати зусилля, щоб максимально підготуватися до похолодання, щоб попередити чи мінімізувати можливі наслідки циклону. Тому обласні державні адміністрації отримали доручення забезпечити безперебійну роботу лікарень, закладів освіти, інших соціально-значимих об’єктів і організувати достатню кількість пунктів обігріву", - наголосив Чернишов.

Він також закликав українців, за можливості, не користуватися особистим транспортом та дотримуватися всіх заходів безпеки.

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Згідно з дорученням Державної комісії ТЕБ Укравтодор, спільно з Укртрансбезпеки, Національною поліцією, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та обласними адміністраціями розпочали роботу по організації роботи штабу із забезпечення сталого транспортного сполучення на автомобільних дорогах. Штаб також буде забезпечувати оперативне розчищення снігу на автошляхах та в населених пунктах, профілактичне оброблення дорожнього покриття, завчасне обмеження руху транспорту, де прогнозується затори.

Також представники державних органів, які входять до Штабу, проведуть роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарювання, які здійснюють вантажні та пасажирські перевезення щодо максимального утримання від рейсів транспорту в період ускладнення погоди і будуть забезпечувати ефективну взаємодію між областями по регулюванню транспортних потоків та у разі необхідності спрямовувати великовантажні транспортні засоби у визначені місця, щоб не допускати транспортних заторів.

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