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Завтра відбудеться мітинг під ОАСК, який повернув проспекту Бандери назву "Московський"

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Завтра відбудеться мітинг під ОАСК, який повернув проспекту Бандери назву "Московський"
Андрій Іллєнко повідомив про мітинг біля стін ОАСК у зв'язку з поверненням проспекту Бандери назви Московського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук сторінку народного депутата України VII та VIII скликань, а також кандидата в мери Києва 2020 Андрія Іллєнка, в п'ятницю, 12 лютого відбудеться мітинг біля будівлі Окружного адміністративного суду Києва, який своїм рішенням повернув проспекту Бандери назву "Московський проспект".

"Одіозний корупційний Окружний адміністративний суд Києва скасував перейменування проспекту Бандери і повернув йому назву "Московський". Що ж, настав час закривати цей гадючник", - написав Іллєнко в соцмережі.

"Володимир Зеленський, у вас є конституційне право зробити це вже зараз. Збираємося завтра об 11-00 під цим "судом" за адресою вул. Петра Болбочана 8, корпус 1", - закликав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери

"Свобода" запрошує всі патріотичні організації та всіх українців приєднатися", - заявив Іллєнко.

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Топ коментарі

  • Kolja Stambulskij
    навіщо мітінгувати...палити треба
  • Fly Flyiovich
    Суды, которые принимают антиукраинские решения Украине не нужны, их нужно сжигать.
  • Геннадий Ясногорец
    Промосковитские сволочи.
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