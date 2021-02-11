Завтра відбудеться мітинг під ОАСК, який повернув проспекту Бандери назву "Московський"

Андрій Іллєнко повідомив про мітинг біля стін ОАСК у зв'язку з поверненням проспекту Бандери назви Московського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук сторінку народного депутата України VII та VIII скликань, а також кандидата в мери Києва 2020 Андрія Іллєнка, в п'ятницю, 12 лютого відбудеться мітинг біля будівлі Окружного адміністративного суду Києва, який своїм рішенням повернув проспекту Бандери назву "Московський проспект".

"Одіозний корупційний Окружний адміністративний суд Києва скасував перейменування проспекту Бандери і повернув йому назву "Московський". Що ж, настав час закривати цей гадючник", - написав Іллєнко в соцмережі.

"Володимир Зеленський, у вас є конституційне право зробити це вже зараз. Збираємося завтра об 11-00 під цим "судом" за адресою вул. Петра Болбочана 8, корпус 1", - закликав він.

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"Свобода" запрошує всі патріотичні організації та всіх українців приєднатися", - заявив Іллєнко.