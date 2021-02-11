Тищенко очолить організацію "Слуги народу" на Закарпатті, - ЗМІ

Депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко, який зараз очолює київську організацію партії, незабаром буде призначений главою організації "Слуги народу" на Закарпатті.

Як повідомляють джерела LB.ua в "СН", свою згоду Тищенко вже дав, про рішення буде повідомлено під час великого з'їзду, який відбудеться в кінці місяця (другий його етап), передає Цензор.НЕТ.

За даними джерел, одне з основних завдань, які постануть перед Тищенком, - відновлення роботи місцевого аеропорту. Як відомо, аеропорт "Ужгород" розташований на кордоні зі Словаччиною - виліт і посадка літаків там можлива тільки з використанням повітряного простору Словаччини, на території якої міститься і частина інфраструктури аеропорту (наприклад, посадкові вогні). З 2017 року регулярні рейси з Ужгорода не виконуються через те, що термін угоди зі Словаччиною про використання повітряного простору закінчився.

Крім того, відомо, що на чолі київського осередку Тищенка змінить Леся Забуранна. Як повідомляють джерела, її кандидатура була більш нейтральною "і всіх влаштувала".

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Що стосується організації "Слуги народу" в Київській області, очолюваної народним депутатом Олександром Дубінським, якого офіційно виключили з фракції через накладені на нього санкції з боку США, то нового главу ще підшукують.

"Організація занадто орієнтована на нього (Дубінського - ред.), є побоювання її втратити. Тому, швидше за все, якщо ми затвердимо виключення Дубінського з партії, в організації тимчасово головуватиме хтось із його нинішніх заступників", - зазначає джерело.