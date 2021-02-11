Ведуться обшуки в "Харківобленерго" у справі про привласнення коштів і зловживання службовим становищем, - Нацполіція

Сьогодні, 11 лютого слідчі ГУНП в Харківській області проводять низку обшуків у службових приміщеннях АТ "Харківобленерго", а також у низці юридичних осіб приватного права та за місцями проживання працівників товариства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Харківської області.

Як підкреслюється, обшуки проводяться на підставі постанов слідчого судді в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами підприємства і заволодіння коштами АТ "Харківобленерго".

Досудове розслідування розпочато за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

"Слідчі дії проводяться із суворим дотриманням вимог Кримінального процесуального законодавства без обмеження роботи і професійної діяльності підприємств", - підкреслюють в департаменті комунікацій.