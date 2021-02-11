Ведуться обшуки в "Харківобленерго" у справі про привласнення коштів і зловживання службовим становищем, - Нацполіція
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Харківської області.
Як підкреслюється, обшуки проводяться на підставі постанов слідчого судді в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами підприємства і заволодіння коштами АТ "Харківобленерго".
Досудове розслідування розпочато за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
"Слідчі дії проводяться із суворим дотриманням вимог Кримінального процесуального законодавства без обмеження роботи і професійної діяльності підприємств", - підкреслюють в департаменті комунікацій.