Twitter "верифікував" акаунти "управління МВС РФ" в окупованому Криму

Соцмережа Twitter надала офіційний статус акаунтам так званого "управління МВС РФ" в окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, синя галочка верифікації з'явилася на акаунтах 11 лютого.

Ці позначки означають, що профіль є верифікованим і офіційним.





Нагадаємо, раніше Twitter "верифікував" аккаунт МЗС РФ в окупованому Криму.

Пізніше Україна офіційно звернулася до керівництва Twitter через верифікацію сторінки МЗС Росії в окупованому Сімферополі

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