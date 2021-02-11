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Twitter "верифікував" акаунти "управління МВС РФ" в окупованому Криму

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Соцмережа Twitter надала офіційний статус акаунтам так званого "управління МВС РФ" в окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, синя галочка верифікації з'явилася на акаунтах 11 лютого.

Ці позначки означають, що профіль є верифікованим і офіційним.

Twitter верифікував акаунти управління МВС РФ в окупованому Криму 01
Twitter верифікував акаунти управління МВС РФ в окупованому Криму 02

Нагадаємо, раніше Twitter "верифікував" аккаунт МЗС РФ в окупованому Криму.

Пізніше Україна офіційно звернулася до керівництва Twitter через верифікацію сторінки МЗС Росії в окупованому Сімферополі

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Топ коментарі

  • Ярослав Викторович
    Дипломатия при зеленых провальная до неприличия.
  • Прощай немытая раССея
    Twitter "верифицировал" аккаунты "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7031
  • Ярослав Викторович
    Какой адекватный ответ? 73% дебилов за клоуна проголосовали.
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