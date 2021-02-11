Дубінський зробив дурницю, коли пішов на спільну пресконференцію з Деркачем, - "слуга народу" Кравчук

Виключений із фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський шкодує про те, що пішов на пресконференцію з нардепом

В інтерв'ю Цензор.НЕТ заступниця голови фракції Євгенія Кравчук заявила, що "жодних групових виходів із фракції" після виключення Дубінського не відбулося.

"Ніхто не став у позу; ніхто не сказав, що от, я виходжу із фракції, бо не погоджуюся з рішенням фракції про виключення", - зазначила парламентарка.

Водночас Кравчук бачить Дубінського позафракційним нардепом.

"Він дуже яскравий політик, розумний, тут нічого не можу сказати. Хоча все-таки дурницю зробив, коли пішов на спільну пресконференцію з Деркачем. Тепер жалкує про це. Поки що він такий, соло. У нього історія соло", - додала заступниця голови фракції.

Кравчук додала, що поки рішення про виключення Дубінського з партії "СН" не ухвалено.

Повний текст інтерв'ю із заступницею голови фракції "Слуга народу" Євгенією Кравчук читайте тут.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

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