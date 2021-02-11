Вода, земля, повітря: в 2021 році МВС посилить масштабні проєкти у сфері безпеки. ІНФОГРАФІКА

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в 2021 році міністерство продовжить реалізацію раніше початих проєктів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це міністр заявив під час колегії МВС.

"Триває активна співпраця МВС з Французькою Республікою щодо посилення морської безпеки і охорони кордону України. Завдяки цьому проекту наша держава отримає сучасні катери та технології щодо їх подальшого виробництва. Французькими партнерами вже будуються два катери для прикордонників, їх поставка очікується в поточному році. Українські корабельники отримають досвід міжнародної кооперації та доступ до сучасних світових технологій виробництва швидкісних суден. До речі, локалізація 25 відсотків виробництва буде здійснена на суднобудівному заводі "Нібулон" у Миколаєві", - наголосив Аваков.

Очільник МВС зазначив, що продовжується розвиток Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту:

"Нацполіція отримала перші 2 сучасні гелікоптери Н-145, 2 гелікоптери Н-125 отримала Держприкордонслужба, 10 – ДСНС та НГУ Наразі триває підготовка пілотів та техніків. У планах на цей рік – отримання ще 28 гелікоптерів для потреб усіх служб системи МВС", - сказав Аваков.

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Також міністр нагадав, що у 2020 році запрацювала система фото-, відео фіксації порушень ПДР:

"Ми провели потужну попередню роботу як у законодавчому полі, так і в технічній площині, та вже запровадили її в Києві та Київській області. Основна мета – не кількість виписаних штрафів, а збереження людського життя та здоров’я. Також важливо виховати у водіях самодисципліну. Адже за статистикою 40 відсотків ДТП відбувається через перевищення швидкісного режиму. Ефект запровадження системи очевидний. За півроку її роботи на 48 ділянках автошляхів Києва, Київської та Львівської областей, де встановлені камери, кількість ДТП із постраждалими знизилася втричі", - підкреслив Аваков.



Інфографіка: сайт МВС

Міністр підкреслив, у 2021 році на автошляхах держави з’явиться ще приблизно 220 камер.