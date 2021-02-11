Новини • Місцеві вибори-2020

"Велике будівництво" мало позитивний рейтинговий ефект на місцевих виборах, - "слуга народу" Кравчук

85724
"Велике будівництво" мало позитивний рейтинговий ефект на місцевих виборах, - "слуга народу" Кравчук
Програма "Велике будівництво" позитивно вплинула на результати місцевих виборів для партії "Слуга народу".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила заступниця глави фракції "СН" Євгенія Кравчук.

За словами парламентарки, абсолютно природний процес, коли є пік підтримки і є люди, які розчаровуються, що зміни відбуваються не надто швидко.

"Зрозуміло, що коли накладається епідемія і економічна криза, падіння економіки, яке з цією епідемією пов’язане, - це не надто радісний фон. Деякі речі ми відклали, зокрема, і через пандемію. Наприклад, велика приватизація буде реалізована тільки у 21 році. Ми її в першому читанні проголосували, відновили. А вона ж мала починатися минулого року в цей же час", - зазначила Кравчук.

На запитання, чи допомогла рейтингово програма "Велике будівництво", нардепка заявила: "Позитивний ефект на місцях для місцевих виборів воно точно мало. Наприклад, коли я приїжджала на Тернопільщину, то говорили якраз про те, що зробили дорогу, яку не робили 20 років. Мені тато сказав: я не вірю, що ви її зробите взагалі…. А ми зробили".

Повний текст інтерв'ю із заступницею глави фракції "СН" Євгенією Кравчук читайте тут.

Також читайте: Дубінський зробив дурницю, коли пішов на спільну пресконференцію з Деркачем, - "слуга народу" Кравчук

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Valery Greff
    Скорее - "последняя агония".
  • Вла
    татишо!
    А соь тобі, вівця зелена, новенька інформація: на цих супер-пупер класних дорогах, яким ще намає півроку, з'явилися ями та пошкодження асфальту.
  • Scorpman Y
    "Большая стройка" имела положительный рейтинговый эффект на местных выборах, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 355
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини