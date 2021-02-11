Політика НКРЕКП спровокувала кризу на енергоринку, - експерт "Центру Разумкова"

Поточна криза на енергетичному ринку спровокована незбалансованою і неефективною роботою Національного регулятора НКРЕКП.

Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у своєму інтерв'ю каналу Ukrlife.TV

"Чому ж так сталося, що запаси були в жовтні величезні, а ось зараз вдарили морози, і ми опинилися в такій серйозній проблемі? В першу чергу, з моєї точки зору, тут зіграла роль досить незбалансована робота НКРЕКП", - повідомив експерт.

Омельченко пояснив, що запущений в 2019 році ринок електроенергії проіснував всього 2-3 місяці, після чого НКРЕКП перевела його на ручний режим регулювання, запровадивши безліч обмежень і створивши штучні перекоси.

"Потім почалося ручне управління по суті ринком. Тобто, ввели обмеження, цінові обмеження. Зараз постійно вносяться зміни в правила ринку. Понад 50 змін вже внесли з початку пуску ринку. І в результаті цієї ситуації у нас виник величезний дефіцит фінансових коштів у компаній, енергетичних компаній, в першу чергу генеруючих компаній", - додав Омельченко.

Така помилкова, на думку експерта, політика НКРЕКП за рік призвела до виникнення на ринку 50 млрд гривень боргів.

"В результаті такої моделі, природно, що у компанії "Енергоатом" з'явився величезний дефіцит фінансування, і вона не змогла провести вчасно ремонтну кампанію. В результаті цього зараз, у найхолодніший період зими 5 блоків, це 5 гігават потужностей, стоїть і не працює , по суті в ремонтних роботах. А що це означає? Це означає, що стоять блоки, значить, більше починають використовувати вугілля", - додав Омельченко.

Нагадаємо, в середині січня НЕК "Укренерго" попередило про ризики відключень через брак вугілля на складах державних ТЕС "Центренерго". За даними Міненерго, державні ТЕС залишилися без вугілля через підвищене навантаження восени 2020 року, яку теплова генерація змушена була зазнавати через зрив ремонтної кампанії "Енергоатому".