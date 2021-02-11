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Лукашенко назвав умови своєї відставки: жодних протестів і недоторканність його прихильників

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Лукашенко назвав умови своєї відставки: жодних протестів і недоторканність його прихильників
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, назвав головні умови своєї відставки.

Про це він заявив сьогодні, виступаючи з доповіддю на VI Загальнобілоруських народних зборах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.

"Головна умова - в країні мир, порядок, жодних протестних дій, висловлювати думку в межах закону. Друга умова. Якщо складеться так, що до влади прийдуть не "ті", то другим пунктом запишемо, що жодна волосина з прихильників нинішнього президента впасти не може", - сказав Лукашенко.

За його словами, Загальнобілоруські народні збори мають бути стабілізатором на перехідний період і мати конституційні повноваження.

"Ми повинні мати чітку підстраховку, щоб не втратити країну. Вони мають бути стабілізатором, парасолькою всієї країни на певний період", - сказав Лукашенко.

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Топ коментарі

  • Tierre
    Если не будет протестов - то что вообще заставит Лукашенку отказаться от власти?

    И потом - сторонники Лукашенки сейчас совершают преступления, калеча и убивая людей. С чего вдруг в преступников волон с головы упасть не должен? Они должны ответить за преступления.
  • Valery Greff
    Видимо, в кремле "концепция изменилась" и теперь им не до таракана...
  • Грышка Распутный 2
    Кароче, уссатый, паходу, спёкся, не ??? Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников - Цензор.НЕТ 2387
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