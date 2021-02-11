Лукашенко назвав умови своєї відставки: жодних протестів і недоторканність його прихильників
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"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, назвав головні умови своєї відставки.
Про це він заявив сьогодні, виступаючи з доповіддю на VI Загальнобілоруських народних зборах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.
"Головна умова - в країні мир, порядок, жодних протестних дій, висловлювати думку в межах закону. Друга умова. Якщо складеться так, що до влади прийдуть не "ті", то другим пунктом запишемо, що жодна волосина з прихильників нинішнього президента впасти не може", - сказав Лукашенко.
За його словами, Загальнобілоруські народні збори мають бути стабілізатором на перехідний період і мати конституційні повноваження.
"Ми повинні мати чітку підстраховку, щоб не втратити країну. Вони мають бути стабілізатором, парасолькою всієї країни на певний період", - сказав Лукашенко.