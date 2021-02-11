Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо виконання Мінських угод, - ТКГ

Сьогодні, 11 лютого, Рада Безпеки ООН планує провести засідання в зв'язку з шестиріччям підписання комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в Тристоронній контактній групі.

Як підкреслюється, зустріч відбудеться за допомогою відеозв'язку у відкритому форматі і розпочнеться о 17.00 за київським часом.

Українську делегацію для участі в ТКГ представлятиме глава делегації Леонід Кравчук.

"Українська сторона надасть свою оцінку поточному стану виконання Мінських домовленостей, також вона очікує відповідної підтримки позиції України з боку міжнародних партнерів", - підкреслюється в повідомленні.

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