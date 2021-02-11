Рішення знизити ПДВ для виробників аграрної сировини є помилковим і пролобійоване окремими холдингами, - економіст

Надання податкових пільг аграріям-сировинникам – це помилкове рішення, влада має підтримувати виробників готової продукції.

Про це заявив економічний експерт Андрій Новак, коментуючи ухвалення закону про зниження ПДВ з 20 до 14% для аграріїв сировинних напрямків.

"Надавати пільгові податкові режими для виробників і переробників ресурсів сировини означає, що держава робить ставку і пріоритет своєї економічної політики на користь ресурсників і сировинників. І, таким чином, занижує економічний статус країни і економічний потенціал країни. Підтримувати треба виробників готових споживчих товарів і послуг. А не тих, хто виготовляє сировину, напівфабрикат чи окремі елементи", - пояснив Новак.

На його думку, рішення про зниження ПДВ для сировинних напрямків ухвалено в інтересах великих агрохолдингів.

"Це рішення Кабінету міністрів є помилковим і цілком зрозуміло, що воно є лобістським в інтересах окремих крупних аграрних холдингів, які, очевидно, пролобіювали це рішення, ясна річ, що не без особистого інтересу для тих урядовців, які все це провели на законодавчому рівні", - сказав Новак. Він також спростував аргумент ініціаторів цього рішення, які переконують, що зниження ПДВ на сировину призведе до падіння цін на продукти харчування для населення.

"Ніколи пільга для сировини не перетворюється на здешевлення готового споживчого товару. Тому що шлях від сировини до споживчого товару, який лежить на полиці магазину – це довгий шлях. Через декілька ланцюгів. І якщо ви зробити пільгу для першого ланцюга, то це не означає, що всі наступні ланцюги до цієї пільги якось причетні і будуть нею користуватись. Тому що ця пільга їх не стосується – не переробників, ні торговців, не перевізників, які перевозять товари", - зазначив Новак.

Раніше економіст Борис Кушнірук зазначав, що від закону про зниження ПДВ на окремі види агропродукції виграють лише великі агрохолдинги, а держава втратить мільярди. На його думку, цей закон не повинен вступити в дію. Водночас голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що депутати мають стимулювати не сировинну аграрну галузь, а розвиток промисловості.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14% (№3656), Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року, президент його ще не підписав.