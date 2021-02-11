Львівські садочки та школи припиняють навчання через негоду, - міськрада
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
"Завтра в навчальних закладах Львова працюватимуть тільки чергові групи в садках і чергові класи в школах, а звичний очний навчальний процес проводитися не буде. Школи та садочки повинні бути відкриті, щоб батьки, у яких немає з ким залишити дітей, могли привести їх у навчальний заклад. Однак навчальний процес потрібно рекомендувати максимально проводити дистанційно, щоб мінімізувати кількість людей на вулицях", - сказав під час засідання штабу мер Львова.
Як повідомила начальник управління освіти Львова Зоряна Довганик, сьогодні, 11 лютого, 27 шкіл Львова проводять навчання дистанційно, в 32 - змішана форма навчання. 68 шкіл здійснюють очне навчання. Зараз у школах є приблизно 65% учнів.
Переважно в навчальних закладах займаються діти початкової школи, яких немає з ким залишити вдома. Установи дошкільної освіти працюють всі, проте кількість присутніх дітей в садочках не більш ніж 30%.