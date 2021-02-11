Затримано палія автомобіля на Троєщині. Хлопець мстився колишньому чоловікові співмешканки, - Нацполіція. ФОТО

Столичні оперативники затримали киянина, який підпалив автомобіль на Троєщині.

Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За його словами, завдяки професійним діям співробітників карного розшуку поліції Києва зловмисника було встановлено того ж вечора. Ним виявився киянин 1995 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Правоохоронці провели огляд місця злочину, вивчили записи з камер відеоспостереження і встановили, що займання сталося внаслідок підпалу.









"Ми з’ясували, що співмешканка затриманого неодноразово розповідала йому про колишнього чоловіка, який ображав її та після розлучення відсудив у неї дітей і спільне майно. Хлопець вирішив помститися за жінку та спалити автомобіль її колишнього чоловіка. Для цього він напередодні зателефонував товаришу та попросив підвезти за адресою, де припарковане авто. При цьому про наміри підпалити транспортний засіб чоловік не сказав ані жінці, ані знайомому. Прибувши до "Субару", чоловік кинув під автівку пляшку з легкозаймистою речовиною та втік", - зазначив Крищенко.

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Він уточнив, що вогонь пошкодив ще два автомобілі, припарковані по сусідству.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України, стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до десяти років.