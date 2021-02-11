Осквернення пам'ятника Бандері у Львові: поліція затримала двох підозрюваних
Про це повідомив у фейсбуці голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Слідчі Нацполіції Львівської області підозрюють двох осіб у кримінальному правопорушенні за фактом осквернення пам'ятника Степану Бандері", - написав Козицький.
Як зазначено в повідомленні, за місцем проживання підозрюваних проведені обшуки та вилучено докази, що підтверджують їхню провину.
Також, за даними Козицького, в цей час проходить розшук особи, яка може бути потенційним замовником цього проступку.
Як повідомлялося, вночі 5 лютого двоє невідомих облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері на площі Кропивницького у Львові. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 296 КК України (Хуліганство).