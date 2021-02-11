Венедіктова другий місяць блокує вручення підозр у справі Приватбанку, намагаючись врятувати Коломойського від американського правосуддя, - ЗМІ

Другий місяць генпрокурор України Ірина Венедіктова блокує вручення підозр у справі про виведення грошей з Приватбанку його колишніми власниками.

Цього було достатньо, щоб юристи Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова перейшли в наступ і почали судитися зі США, звинувативши їх в експропріації інвестицій громадян України в американську комерційну нерухомість. Підстава позову - відсутність будь-яких пред'явлених звинувачень проти Коломойського і Боголюбова в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Майже дослівно: "Підставою всіх без винятку обвинувачень, пред’явлених у США, є можливі правопорушення, що відбулися в Україні, щодо українського банку, за вказівкою двох громадян України. Проте на сьогодні прокуратура України не пред’явила ні Коломойському, ні Боголюбову жодних обвинувачень у злочинах, а в Україні не порушено кримінальних справ проти Коломойського і Боголюбова".

Коломойський з Боголюбовим мають намір у Міжнародному центрі врегулювання спорів (ICSID) довести, що Штати порушили положення Договору між США та Україною про взаємний захист інвестицій. Вони обвинувачують США в порушенні норм міжнародного права та заподіянні шкоди інвесторам.

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У документах, переданих юристами Коломойського в міжнародний арбітраж, є важливе посилання: по суті, вони обвинувачують Мін’юст США в тому, що він намагається підмінити собою систему правосуддя в Україні, де поки що "не пред’явлені обвинувачення в злочинах, в яких їх обвинувачують у Сполучених Штатах, і жодний український суд не визначив, що ці злочини взагалі мали місце". І не посперечаєшся. Через чотири роки після націоналізації, попри десятки коробок із матеріалами справи в ГПУ, вона досі не наблизилася до бодай якогось логічного завершення.