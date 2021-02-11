Рухаємося дуже повільно, але про безвихідь не йдеться, - Арестович про переговори щодо Донбасу

Прогрес у переговорному процесі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) йде дуже повільними темпами, але поки не зайшов у глухий кут.

Таку думку висловив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Рухаємося дуже повільно, але рухаємося", - розповів Арестович напередодні шостої річниці підписання Комплексу заходів з виконання Мінських угод ("Мінська-2").

Серед причин, що гальмують процес, співрозмовник назвав небажання Російської Федерації визнавати себе стороною конфлікту та саботаж українських ініціатив.

"Російська Федерація, як і раніше, не хоче визнавати себе стороною конфлікту, заявляючи, що є лише посередником. Другий момент - відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду між Україною і тимчасово непідконтрольними територіями. З вересня вони не пускають наших громадян з окупованої території. Україна щомісяця має виплачувати близько 650 тисяч пенсій людям, але вони не можуть виїхати з вересня", - пояснив Арестович.

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За його словами, якби "окупанти відкрили КПВВ і випустили людей, то люди б отримали комплекс адміністративних послуг, свої пенсії, але окупанти цього не роблять".

Речник української делегації додав, що на останньому засіданні ТКГ 3 лютого поточного року Україна ще раз підтвердила готовність відкрити зі свого боку нові КПВВ біля населених пунктів Щастя та Золоте, забезпечивши водночас матеріально-технічну роботу пунктів і ресурси - автобуси. При цьому, за його словами, "відповіді від російської сторони поки що немає".

Водночас, як сказав Арестович, "він не використовував би слово "безвихідь" щодо поточного стану переговорів ТКГ.

"Не знаю, чи можна використовувати слово "безвихідь", але я можу погодитися зі словами Зеленського. Тут питання в тому, що переговори щодо Донбасу треба розширювати або шукати нові формати переговорів, які допоможуть посилити і прискорити їхній прогрес.

Арестович зазначив, що "залучення США допомогло б, і нині тривають переговори про призначення спеціального представника США щодо Донбасу".