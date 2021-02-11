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В Україні створять базу ДНК для осіб, які притягувалися до кримінальної відповідальності, - Монастирський

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В Україні створять базу ДНК для осіб, які притягувалися до кримінальної відповідальності, - Монастирський
Масового забору ДНК не буде: в базу вноситимуть дані тільки осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності, засуджених, які відбувають покарання, а так само тих, хто має непогашену судимість.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Слуга народу", в Україні хочуть ввести державну реєстрацію геномної інформації людини. Однак в таку базу ДНК не вноситимуть дані всіх українців підряд.

"Ми зареєстрували законопроєкт №4265 про державну реєстрацію геномної інформації людини. Це стосуватиметься не всіх українців, як і не буде масового забору ДНК, як про це пишуть деякі ЗМІ", - сказав парламентарій.

За його словами, ДНК братимть лише в осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров'я, статевої свободи, статевої недоторканності. Будуть його брати і в осіб, які засуджені і відбувають покарання у вигляді позбавлення волі або мають незняту або непогашену судимість за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів.

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"Ще - непізнані трупи, особи, зниклі безвісти; близькі родичі осіб, зниклих безвісти", - зазначив нардеп.

Якщо в розслідуванні фігурує чиєсь ДНК, пояснив Монастирський, це дозволить швидко знайти його по базі і вирахувати злочинця за короткий термін.

"І зараз є така процедура відбору ДНК на причетність до злочину. Але тепер, маючи базу ДНК, ми точно зможемо знайти злочинця, якщо він вже не вперше скоює злочини, і є в цій базі даних", - пояснив голова правоохоронного комітету ВР.

Відповідний закон пропонує також встановити механізм відбору біологічних зразків осіб, які добровільно вступають або призвані на військову службу, і військовослужбовців.

При цьому їхня інформація буде не в базі МВС, а в особистій картці кожного. Це допоможе ідентифікації загиблих або зниклих безвісти.

"Коли відкривається відповідне кримінальне провадження, ДНК беруть в роботу, щоб знайти цю людину. Ідентифікувати військових, на жаль, не завжди вдається. Скільки наших людей було знайдено закатованими на окупованих територіях - і впізнати їх можна було тільки за аналізом ДНК", - підсумував нардеп .

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    В Украине создадут базу ДНК для лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности, - Монастырский - Цензор.НЕТ 3070
  • Solomon c5c4359c
    Совсем попутались? Вас любой юрист за такое повесит.
  • PutinKaput
    У моих знакомых вблизи фронта безвести пропал муж родственницы. Уже несколько раз ездили на опознание, плюс показывали останки по которым даже пол не определить. Говорят была бы ДНК, не было бы проблем. А так ни живой ни мёртвый. Нет человека и могилы нет. Родных у парня давно нет. Я за базу ДНК или хотябы отпечатков сетчатки или пальцев.
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