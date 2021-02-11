Експертові, який сприяв виведенню з держвласності стратегічного нафтопроводу, повідомлено про підозру, - СБУ

Детективи НАБУ спільно зі слідчими СБУ задокументували протиправні дії експерта, замовні висновки якого сприяли незаконному виведенню з державної власності стратегічного об'єкта нафтогазової інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Під час досудового слідства встановлено, що фігурант сприяв реалізації схеми, організаторами якої були посадові особи комерційної структури.

Справа про право власності на ділянку державної частини магістрального нафтопродуктопроводу роками розглядалася в суді. Саме помилкові висновки експерта одного з державних дослідних інститутів змусили суд переглянути рішення на користь замовників схеми, внаслідок чого згаданий об'єкт вибув із державної власності і перейшов комерційній структурі.

Здійсненою під час розслідування експертизою висновки заангажованого експерта повністю спростовано.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особою, що здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням послуг експерта) і ч. 2 ст. 384 (складання і надання суду завідомо неправдивого висновку експерта) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної схеми, повернення стратегічного об'єкта державі.

За даними джерел Цензор.НЕТ йдеться про нафтопровід "ПрикарпатЗахідтранс".

Таким чином, згідно зі схемою, ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс" безпідставно отримало у власність частину магістрального нафтопродуктопроводу. У схемі фігурують держслужбовці України і чиновники Російської Федерації.

Джерело зазначає, що кінцевим бенефіціаром схеми є Віктор Медведчук.