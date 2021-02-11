Рух дорогами у 8 областях та в Києві обмежено через негоду. СПИСОК

На автодорогах восьми областей і в Києві через негоду обмежено рух великовагового та великогабаритного автотранспорту.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Обмеження руху великовантажного і великогабаритного автотранспорту діють на таких дорогах:

- м. Київ - на в’їзд до м. Києва на а/д (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь);

- Львівська область – на а/д М-06 Київ-Чоп, М-10 Львів-Краковець, М-11 Львів-Шегині, Н-13 Львів-Ужгород, Н-17 Львів-Луцьк, Р-15 Ковель-Жовква – в межах області;

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- Івано-Франківська область – на а/д М-12 Стрий-Кропивницький-Знам’янка (від с. Вербилівці до межі з Тернопільською областю);

- Закарпатська область – на перевальних ділянках доріг (Латірський, Абранський перевали) М-06 Київ – Чоп;

- Черкаська область – на а/д М-05 Київ-Одеса, Р-01 Київ-Знам’янка та Н-08 Бориспіль-Запоріжжя (через м. Кременчук) – м. Маріуполь - в межах області;

- Рівненська область – на а/д М-06 Київ-Чоп – в межах області;

- Чернігівська область – на а/д М-01 Київ-Чернігів та Н-07 Суми-Юнаківка - в межах області;

- Тернопільська область - на а/д М-09 Тернопіль-Рава-Руська, М-12 Стрий-Кропивницький-Знам’янка та М-19 Доманова-Чернівці-Тереблече – в межах області.

- Полтавська область - на а/д М-03 Київ-Харків-Довжанський та Н-08 Бориспіль-Дніпро (через Кременчук)-Маріуполь – в межах області.

До розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 1800 осіб та понад 1300 одиниць техніки.

За інформацією Нацполіції в місцях відстою перебуває близько 300 одиниць великовагових транспортних засобів (Закарпатська – 86, Рівненська – 80, Львівська – 72, Івно-Франківська – 26, Чернігівська – 19, Тернопільська – 12, Вінницька – 3).

На в'їздах до м. Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС (надано допомогу за добу 12 особам (з початку негоди – понад 300 громадянам).

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Для моніторингу обстановки погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 12 осіб та 7 одиниць техніки.

Спостерігається невеликий сніг у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській областях та м.Києві. У Кіровоградській і Черкаській областях - невеликий сніг з дощем.