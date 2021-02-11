Реформа УЗ - це наближення до нормативів ЄС, і ми мусимо її провести, - політолог

Реформуючи "Укрзалізницю", ми наближаємося до стандартів ЄС у сфері інфраструктури, що взяли на себе зобов'язання зробити в рамках Угоди про асоціацію.

Про це заявив політолог Петро Олещук у своєму блозі, повідомляє Finance.ua.

"Підписавши "Асоціацію", ми вибрали для себе шлях наближення до європейських принципів організації всього: від сільського господарства і енергетики і до залізниці. Ці зміни - незворотні. Як і поділ монополістів і впровадження ринкових принципів в тарифоутворенні", - написав Олещук.

Політолог нагадав, що Угодою про асоціацію і зокрема Директивою Ради ЄС від 21 листопада 2012 про єдиний залізничний простір ЄС (2012/34 / ЄС) передбачено формування в структурі "Укрзалізниці" корпоративного центру і чотирьох функціональних вертикалей: інфраструктура, вантажні перевезення, пасажирські перевезення і виробництво. І, за його словами, в цьому напрямі реформування УЗ вже відбуваються помітні зміни.

Так, він зазначив, що в кінці 2020 року були створені філія "УЗ КАРГО", до складу которго увійдуть вантажний рухомий склад і необхідні активи і ресурси для його обслуговування, в т. ч. вагонні та локомотивні депо. На практиці все це означає відділення вантажного перевізника "УЗ КАРГО" від оператора інфраструктури "УЗ ІНФРА", до складу якого увійдуть колії, станції, пристрої сигналізації та зв’язку, інші активи і ресурси для забезпечення експлуатації інфраструктури та управління рухом поїздів..

"Створення вантажної філії з наділенням її необхідними активами та ресурсами відповідає принципам, які передбачені відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Власне, саме угода це і передбачає", — написав Олещук.

Він також підкреслив, що для реалізації повномасштабної реформи УЗ необхідно прийняти новий закон "Про залізничний транспорт", який зараз на розгляді у Верховній Раді.

Раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії, а непрофільні активи будуть виставлені на продаж або передані в концесію. Також УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу та залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що "Укрзалізниця" повинна отримати значну фінансову підтримку від держави, щоб забезпечити оновлення рухомого складу та інфраструктури для підвищення ефективності та сервісу перевезень.