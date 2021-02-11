Учасників "Хору Турецького" та акторів з пропагандистського фільму "Крим" внесено до переліку осіб, які являють загрозу нацбезпеці України, - МКІП
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Міністерство культури таінформаційної політики України 9 і 11 лютого вніс до переліку осіб, які загрожують національній безпеці, сім російських акторів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МКІП.
Це п'ять учасників групи "Хор Турецького" - Олексій Александров, Павло Бердніков, Олег Бляхорчук, Костянтин Кабанов і Михайло Кузнецов. А також актори Роман Курцин і Євгенія Лапова, які знімалися у фільмі "Крим".
Зазначені артисти також входять до списку центру "Миротворець", оскільки свідомо порушили державний кордон України, заперечують російську агресію, взяли участь в пропагандистських заходах в окупованому Криму.
Нагадуємо, МКІП публікує і оновлює "чорний список" на підставі звернень РНБО, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Зараз в ньому 171 особа.