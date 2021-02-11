Перельоти Зеленського в 2020 році обійшлися українцям в 22 млн грн
Про це свідчать дані єдиного вебпорталу використання публічних коштів spending.gov.ua, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ділову столицю".
Найбільші витрати були пов'язані з перельотом за маршрутом "Київ-Цюріх-Тель-Авів-Київ" у січні - понад 2,5 млн грн.
Ще в 1,05 млн грн обійшовся платникам податків переліт Володимира Зеленського на Мюнхенську конференцію в лютому.
Вартість послуг з авіаперельоту в Рим на зустріч з Папою Римським становила 998 млн грн.
Попри те, що найдорожчими були міжнародні перельоти, майже половина від загальної суми витрачених коштів припала на внутрішні авіаперевезення - 10,4 млн грн.
Послуги з авіаперевезення президента Володимира Зеленського надає Державне авіаційне підприємство "Україна", яке перебуває в управлінні Державного управління справами.