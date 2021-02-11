"Слуга народу" Корнієнко: заміна Разумкова Стефанчуком? Поки що це зі сфери чуток
Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Чутки різні ходять щодо різних кадрових і не кадрових процесів. Давайте дивитися на реальну ситуацію: парламент працює, ми вчора обговорювали порядок денний наступного тижня, ми це робимо час від часу з президентом ... Ми довго обговорювали ті закони, які непокоять суспільство: "євробляхи", закон про зброю ... Ми не обговорювали, хто кого хоче призначити або зняти. Тобто поки що це дійсно зі сфери чуток", - сказав Корнієнко.
Він підкреслив, що "не бачив жодної конфронтації ні між президентом і Разумковим, ні між Разумковим і Стефанчуком, ні між мною і Арахамією, ні між Арахамією і Разумковим". "Тобто будь-які трикутники, квадрати і шестикутники беріть - всюди була конструктивна атмосфера", - додав Корнієнко.