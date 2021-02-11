Питання відставки уряду не обговорюється, - "слуга народу" Корнієнко
5659
У фракції "Слуга народу" поки не обговорюють питання про відставку уряду, але додали, що "уряди не вічні".
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови фракції Олександр Корнієнко.
"Ні (відправляти уряд у відставку. - Ред.), "завтра" ні", - зазначив Корнієнко.
Однак, заступник голови фракції зазначив, що "уряди не вічні" й у них є певний термін.
Крім того, Корнієнко заявив, що у фракції зараз взагалі не обговорюють питання відставки уряду: "Зараз не обговорюється таке питання".