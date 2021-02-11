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Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм

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Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм
Комітет ВР з питань регламенту рекомендував усунути від участі в 5 засіданнях парламенту депутата "За майбутнє" Сергія Рудика. Свою колегу Мар'яну Безуглу він назвав "32-річною дівчинкою".

Про це повідомила у Фейсбуці "слуга народу" Марина Бардіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України розглянув звернення Олександра Корнієнка і МФО "Рівні можливості" щодо висловлювань народного депутата Сергія Рудика стосовно Мар'яни Безуглої й Ірини Сисоєнко і рекомендував парламенту без обговорення прийняти рішення про позбавлення депутата права брати участь у п'яти пленарних засіданнях ВРУ", - написала вона.

Раніше в січні під час обговорення законопроєкту про СБУ депутат Сергій Рудик серед іншого заявив: "Мене дивує, як і кожного в цьому залі, що дівчинка, якій 32 роки, закликає нас проголосувати за один із дуже важливих документів".

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У відповідь на вимогу вибачитися Рудик заявив, що він мав на увазі не стать депутата, а професіоналізм, і не вважає свої слова образою.

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Топ коментарі

  • Fly Flyiovich
    Нужно было «Карабельной сосной» назвать, судя по всему это очень даже этично.
  • Eutectic
    Я так розумію, що за "корабельну сосну" не відсторонюють, відсторонюють за "дівчинку" Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма - Цензор.НЕТ 1948
    Ну, і Зеленського ніхто не відсторонював за "Та почекайте, ви ж не жінка, ви людина серйозна!"
    P.S. Усе просто. 1. "Порушник" не із плісняви. 2. Вислів був на адресу зеленої ... Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма - Цензор.НЕТ 5069
  • jklpqrs
    Вот интересно, назвал бы он коломойского бабушкой?
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