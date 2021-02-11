Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм

Комітет ВР з питань регламенту рекомендував усунути від участі в 5 засіданнях парламенту депутата "За майбутнє" Сергія Рудика. Свою колегу Мар'яну Безуглу він назвав "32-річною дівчинкою".

Про це повідомила у Фейсбуці "слуга народу" Марина Бардіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України розглянув звернення Олександра Корнієнка і МФО "Рівні можливості" щодо висловлювань народного депутата Сергія Рудика стосовно Мар'яни Безуглої й Ірини Сисоєнко і рекомендував парламенту без обговорення прийняти рішення про позбавлення депутата права брати участь у п'яти пленарних засіданнях ВРУ", - написала вона.

Раніше в січні під час обговорення законопроєкту про СБУ депутат Сергій Рудик серед іншого заявив: "Мене дивує, як і кожного в цьому залі, що дівчинка, якій 32 роки, закликає нас проголосувати за один із дуже важливих документів".

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У відповідь на вимогу вибачитися Рудик заявив, що він мав на увазі не стать депутата, а професіоналізм, і не вважає свої слова образою.