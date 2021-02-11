Київрада виділила 140 млн на закупівлю вакцин проти COVID-19. Замовляти будемо безпосередньо у виробника, - Кличко

Київрада стала першою міською радою в Україні, яка виділила кошти на закупівлю вакцини. Депутати Київської міської ради підтримали ініційований Віталієм Кличком проєкт рішення про внесення змін до міської цільової програми "Здоров’я киян" на 2020-2022 роки та виділили 140 млн грн на вакцинацію від коронавірусу в столиці.