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Прем'єр Польщі Моравецький - Штайнмаєру: "Північний потік-2" - антиєвропейський проєкт, який служить агресивній політиці РФ

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Прем'єр Польщі Моравецький - Штайнмаєру: "Північний потік-2" - антиєвропейський проєкт, який служить агресивній політиці РФ
Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький відповів на скандальну заяву президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Свою позицію Моравецький озвучив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

Моравецький зазначив, що згоден із президентом Німеччини Штайнмаєром, що борги після Другої світової війни так і не були виплачені.

""Північний потік-2" - це не компенсація. Це крок за спиною Європи, антиєвропейський проєкт, який незабаром може послужити агресивній політиці Росії. Він збільшує європейську залежність, підриває економіку і безпеку. Це пора припинити", - зазначив Моравецький.

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Нагадаємо, в інтерв'ю виданню Rheinische Post Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав відносини в галузі енергетики "майже останнім містком між Росією і Європою" після багаторічного погіршення зв'язків Берліна і Москви. Серед іншого він нагадав про напад нацистської Німеччини на СРСР 22 червня 1941 року. "Жертвами війни стали понад 20 мільйонів жителів Радянського Союзу. Це не виправдовує нинішніх промахів російської політики, але нам не можна випускати з уваги цей ширший контекст", - заявив Штайнмаєр.

Український посол Андрій Мельник звинуватив німецького президента у поданні "сумнівних історичних аргументів" і "небезпечному спотворенні історії", зазначивши, що Штайнмаєр не згадав окремо мільйони жертв в Україні, яка на той час входила до складу СРСР. Київ відреагував на слова Штайнмаєра "з подивом і обуренням", зазначив Мельник. За його словами, твердження глави Федеративної Республіки "глибоко поранили українців".

Офіційний Берлін зустрів звинувачення у спотворенні історії з "цілковитим нерозумінням", заявили у відомстві німецького президента у вівторок, 9 лютого. "Текст інтерв'ю говорить сам за себе", - зазначив Штайнмаєр.

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Топ коментарі

  • Envoy
    Забыли они мелодии русской гармошки ? Премьер Польши Моравецкий - Штайнмайеру: "Северный поток-2" - антиевропейский проект, который служит агрессивной политике РФ - Цензор.НЕТ 8266
  • Михаил Дужик
    Штайнмайер и сам прекрасно знает что проект антиевропейский и прокремлевский. Но находясь в пуле московских выкормышей у руля Германии он поет исключительно по нотам куратора. Уж не знаю, лично канцлерин там руководит ячейкой, как полковник русской службы или указивкы напрямую с башен Кремля транслируют. Но то что вся Германия под русским вонючим кирзачем находится уже давно это видно по всем ее беззубым действиям против наглости Москвы. Рублевку уже удлиняют, руководство многих европейских стран надо же где то расселять после раскрытия.
  • Ivan Pidbujpata
    Німчура як заколдована цим потоком! Самі лізуть в петлю! Дива та й годі
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