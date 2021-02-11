Новини • Агресія Росії проти України

Загиблий у зоні ООС - полтавець Олександр Глушко. ФОТО

1310825
Олександр Глушко був військовослужбовцем інженерно-саперного взводу.

Про це повідомляє Полтавський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 11 лютого, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, від кулі снайпера загинув полтавець - солдат Глушко Олександр Вікторович. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - сказано в повідомленні.

Про дату і час прощання стане відомо пізніше.

Нагадаємо, про загибель захисника України в районі ООС раніше повідомила Тристороння контактна група.

Загиблий у зоні ООС - полтавець Олександр Глушко 01

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • metal35
    Вечная Память Герою!
  • Ksenia VB
    Царство Небесне захиснику.
  • 18c49ed2
    Вечная память. Спи спокойно, герой. Спасибо тебе.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини