Байден офіційно закрив проєкт будівництва стіни на кордоні з Мексикою
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Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно закрив проєкт щодо будівництва стіни між США і Мексикою. Також американський лідер скасував діючий там з 2019 року режим надзвичайної ситуації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Режим надзвичайної ситуації в районі південного кордону було введено 45-м президентом США Дональдом Трампом. Фактично режим НС означає виділення додаткових коштів і спрощену схему виділення федерального фінансування в регіон.
"Я прийшов до висновку, що введення режиму надзвичайної ситуації на південному кордоні було необґрунтованим", - заявив Байден.
Байден підкреслив, що його адміністрація не допустить "витрати коштів платників податків США на будівництво стіни на кордоні".
При цьому президент попросив палату представників США переглянути всі ресурси, направлені на будівництво стіни з Мексикою.
Нагадаємо, 21 січня в США призупинили будівництво стіни з Мексикою.