Байден офіційно закрив проєкт будівництва стіни на кордоні з Мексикою

Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно закрив проєкт щодо будівництва стіни між США і Мексикою. Також американський лідер скасував діючий там з 2019 року режим надзвичайної ситуації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Режим надзвичайної ситуації в районі південного кордону було введено 45-м президентом США Дональдом Трампом. Фактично режим НС означає виділення додаткових коштів і спрощену схему виділення федерального фінансування в регіон.

"Я прийшов до висновку, що введення режиму надзвичайної ситуації на південному кордоні було необґрунтованим", - заявив Байден.

Байден підкреслив, що його адміністрація не допустить "витрати коштів платників податків США на будівництво стіни на кордоні".

Читайте також: Трамп направив $771 млн, що призначалися на протидію Росії, на будівництво стіни на кордоні з Мексикою

При цьому президент попросив палату представників США переглянути всі ресурси, направлені на будівництво стіни з Мексикою.

Нагадаємо, 21 січня в США призупинили будівництво стіни з Мексикою.