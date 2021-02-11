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Байден офіційно закрив проєкт будівництва стіни на кордоні з Мексикою

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Байден офіційно закрив проєкт будівництва стіни на кордоні з Мексикою
Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно закрив проєкт щодо будівництва стіни між США і Мексикою. Також американський лідер скасував діючий там з 2019 року режим надзвичайної ситуації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Режим надзвичайної ситуації в районі південного кордону було введено 45-м президентом США Дональдом Трампом. Фактично режим НС означає виділення додаткових коштів і спрощену схему виділення федерального фінансування в регіон.

"Я прийшов до висновку, що введення режиму надзвичайної ситуації на південному кордоні було необґрунтованим", - заявив Байден.

Байден підкреслив, що його адміністрація не допустить "витрати коштів платників податків США на будівництво стіни на кордоні".

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При цьому президент попросив палату представників США переглянути всі ресурси, направлені на будівництво стіни з Мексикою.

Нагадаємо, 21 січня в США призупинили будівництво стіни з Мексикою.

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Топ коментарі

  • Гельдрих
    Главное что-бы кацапское говно в США не пускали!!!
  • ac valhalla
    Америка с самого начала такая. И ничего, стоит.
  • Shaken cocktail
    Брехня. Америка була білою. Та і зараз вона біла на 70%. Але це зараз. Через 10 років вона буде латиноамериканською америкою на 50%.
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