1 український воїн загинув, найманці РФ відкривали вогонь біля Зайцевого і Водяного, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 11 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Загинув український військовослужбовець.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї недалеко від населеного пункту Зайцеве.

Внаслідок пострілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації в госпіталь.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік наших позицій із ручного протитанкового гранатомета.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - сказано в повідомленні.