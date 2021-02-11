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Євросоюз готує нові санкції проти Росії через отруєння Навального, - ЗМІ

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Євросоюз готує нові санкції проти Росії через отруєння Навального, - ЗМІ
Європейський Союз працює над пропозицією ввести санкції проти Росії у зв'язку з ув’язненням критика Кремля Олексія Навального, якого 20 серпня 2020 року намагалися отруїти нервово-паралітичною речовиною

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на двох обізнаних дипломатів.

Зокрема, посли країн-членів Євросоюзу обговорили каральні заходи стосовно РФ на зустрічі в середу, 10 лютого. Жодна з цих країн не виступила із запереченнями щодо такої пропозиції, сказав один із дипломатів, що побажав не називати себе, оскільки спілкування було приватним.

Водночас, прессекретар у закордонних справах і політиці безпеки в Європейській службі зовнішніх зв'язків Петер Стано відмовився коментувати ці обговорення, але додав, що "робота триває".

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Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель у вівторок, 9 лютого, заявив, що наступні кроки ЄС можуть включати санкції і він представить конкретні пропозиції.

У середу, 10 лютого, не менше десятка послів висловили своє розчарування з приводу того, як пройшов візит Борреля в Москву 5 лютого.

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС 22 лютого можуть прийняти попереднє рішення, що стосується обмежувальних заходів. У березні лідери 27 країн-членів ЄС обговорять відносини з Росією. Будь-яке рішення щодо нових санкцій потребує одностайності в ЄС.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Евросоюз готовит новые санкции против России из-за отравления Навального, - СМИ - Цензор.НЕТ 813
  • дмитрий иванов 527db324
    Наругают и выразят "глубокую озабоченность"
  • bios22
    ругать, это уже слишком.. но пару обеспокоеностей всё же попробуют выдавить ...
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