Новини • Коронавірус і карантин

Фахівці ВООЗ почали проводити тренінги для українських медпрацівників щодо вакцинації проти коронавірусу

175712
Фахівці ВООЗ почали проводити тренінги для українських медпрацівників щодо вакцинації проти коронавірусу
Всесвітня організація охорони здоров'я розпочала серію триденних тренінгів щодо вакцинації. У них мають взяти участь близько 250 українських медичних працівників, з яких сформують 50 команд з вакцинації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Фейсбуці ВООЗ в Україні.

"ВООЗ у тісній співпраці з Міністерством охорони здоров'я та Центром громадського здоров'я МОЗ України організувала серію триденних семінарів з координації та мікропланування з національними фахівцями і регіональними координаторами для завершення підготовки до "першої хвилі" вакцинації у відповідь на COVID-19", - сказано в повідомленні.

Загалом у навчання планується залучити близько 250 медичних фахівців для формування 50 команд із вакцинації.

Як зазначили в організації, тренінги об'єднали Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я, Державний експертний центр, Національну технічну консультативну групу з імунізації, міжнародних партнерів, таких як ВООЗ, ЮНІСЕФ, CDC (США), SafeMed (проєкт USAID) та регіональних координаторів, які розглянули всі програмні напрямки Національного плану вакцинації населення проти COVID-19.

Читайте також: Київрада виділила 140 млн на закупівлю вакцин проти COVID-19. Замовляти будемо безпосередньо у виробника, - Кличко

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Люцифер
    Я не знал что сделать прививку это целая наука.
  • Меркава
    Эфиоп, занимайся своей Эфиопией, отвали от нас.
  • Євгенович Евгеньевич
    Тренінги- це добре. Та смертність усе одно буде 100%, так що не сильно плигайте, мавпи.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини