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Меру Одеси Труханову скасували виправдувальний вирок у справі заводу "Краян"

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Меру Одеси Труханову скасували виправдувальний вирок у справі заводу "Краян"
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила скарги прокурорів САП про скасування вироку, яким мер Одеси Геннадій Труханов та інші особи були виправдані в т. зв. справі одеського "Краяна".

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Суд урахував помилки, яких припустився під час ухвалення рішення суд першої інстанції, і постановив задовольнити апеляційні вимоги прокурора в повному обсязі. Справу направлено на новий розгляд до ВАКС.

"Зазначена постанова набирає чинності сили з моменту виголошення й оскарженню не підлягає", - сказано в повідомленні.

У САП нагадали, що міського голову Одеси та інших осіб звинувачували в заволодінні коштами бюджету в сумі понад 92 млн грн під час купівлі адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною.

Як було повідомлено, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю колишнього заводу "Краян" за 185 млн грн у приватної структури. Ця структура раніше купила цей комплекс за 11,5 млн грн. Отримані від мерії 185 млн грн фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності.

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Мер Геннадій Труханов та його заступник Павло Вугельман були затримані в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

За підсумками розслідування про підозру повідомили кількох посадових осіб Одеської міськради, керівників і засновників деяких підприємств.

Солом'янський райсуд Києва 16 лютого 2018 року відмовився заарештувати Труханова й відпустив його на поруки.

Малиновський райсуд Одеси 9 липня 2019 року повністю виправдав Труханова, його заступника Вугельмана та інших фігурантів, бо їхню провину не було доведено. Труханов назвав рішення суду щодо згаданого підприємства своєю особистою перемогою і "вироком старій системі". Наприкінці липня заступник генерального прокурора - керівник САП Назар Холодницький подав апеляційну скаргу на виправдувальний вирок.

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Топ коментарі

  • Сергей Владимирович c08a2686
    И что???? Сколько приговоров ВАСК принял за полтора года???? Борьба с коррупцией это давно уже хороший бизнес, для тех, кто в нем участвует. Результаты в районе 0
  • Шрек Баблокат
    вот что Байден животворящий делает...
  • Igor Bogolyubov
    Понаевшие в Одессу из-за поребрика «одесситы», в словарном запасе которых («чёй-то», «дык», «токмо», «калидор», «микрик» «тешка», «кура, «греча», «кенгуруха» «пухто» «хабарики» и т.д.) избрали на второй срок мэром города гражданина Московии, Греции и Украины пана Геннадия Труханова.
    Для своей охраны пророссийский мэр содержит частную армию, как князь Темнейший содержит за свой счёт ЧВК «Вагнера». Его боевики одеты в одинаковую зеленую униформу с надписью на спине: «Мунiципальна варта».
    Обязанность «варты» - охранять Думу от одесситов, когда внутри на очередной сессии местные депутаты дерибанят и распродают под застройку высотками приморские склоны и «Трассу здоровья». Если патриоты города возражают против вырубки столетних деревьев в Лузановском парке для дальнешего строительства на берегу моря готелей и казино, «Варта» кладёт протестующих лицом в асфальт и «пакует» в «автозаки» с решетками на окнах. Мобильная тюрьма на базе «Краза», дежурит на бульваре в пешеходной зоне у памятника Пушкину и её аренда оплачивается из кошельков налогоплательщиков. Но есть у любителя калорадской ленты и положительные качества. Он настоящий российский офицер. Не виляя и не лукавя, честно сказал журналистам: «Я офицер ФСБ и прятаться от следователей НАБУ и Прокуратуры не буду». Пенсионеры Одессы благодарны ему за 2000 гривен, которые мэр перечислил бабушкам и дедушкам на расчетных счет «Горгаза». Было бы некорректно умолчать еще об одной инициативе Труханова. Он заставил дворников Одессы во время гололеда посыпать песком тротуары. Теперь врачи и рентгенологи ургентной хирургии 11 горбольницы сидят без работы. Нет переломов.
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