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Російська пропагандистка Симоньян запропонувала Путіну влаштувати на Донбасі "російське літо". Той пообіцяв "Донбас не кидати"

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Російська пропагандистка Симоньян запропонувала Путіну влаштувати на Донбасі "російське літо". Той пообіцяв "Донбас не кидати"
Скандальна кремлівська пропагандистка і редактор Russia Today Маргарита Симоньян відзвітувала Володимиру Путіну про свою поїздку на так званий "донецький" форум 28 січня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Коммерсант, про це йшлося на зустрічі Путіна зі співробітниками ЗМІ

Симоньян розповіла російському президенту, що жителі ОРДЛО, мовляв, бачать своє майбутнє в Росії, або говорять, що вони вже в Росії.

І що в 2014 році там була "російська весна", і чи не час вже наступити "російському літу", тобто в сенсі, що треба вже забрати Донбас, "а то по ньому знову почнуть стріляти", - цитує видання слова пропагандистки.

У відповідь Путін заявив, що це питання складне і важливе, і що він може приймати такі рішення тільки в інтересах усіх росіян.

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Тоді Симоньян ще раз запитала у Путіна: "Але ми Донбас же не кинемо?" На що глава Кремля відповів: "Ні, Донбас не кинемо".

28 січня на окупованій частині Донбасу відбувся так званий "форум" за участю топових російських пропагандистів і ватажків бойовиків. Під час несанкціонованого заходу Симоньян закликала Росію анексувати Донбас, як це раніше вже зробили з Кримом.

Після цього в Москві відповіли, що Симоньян висловлювала власну позицію, і редактор RT має на це повне право.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 264
  • Envoy
    Почему у них такие противные рожи ?
  • Топ Ган
    Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 1104 Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 964
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