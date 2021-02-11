Експертові, через рішення якого ділянка нафтопроводу перейшла під контроль Медведчука, повідомили про підозру

Підозра експерту стане ударом по бізнес-імперії Медведчука і поставить Порошенка в скрутне становище, вважає член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.

Про підозру повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ. В Офісі генерального прокурора уточнили, що йдеться про колишнього заступника директора держпідприємства "УкрГІАП" (Інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу).

"Що зробила підозрювана? Вона склала завідомо недостовірний документ, який став підставою для Господарського суду Рівненської області. Йдеться про рішення за серпень 2017, яким тамтешня суддя Гудзенко відмовила українській державі у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

Цей трубопровід перейшов під контроль структур Медведчука, чому було дано зелене світло Антимонопольним комітетом, який керує людьми Порошенка. До слова, суддя, який виніс таке рішення, в останні місяці правління Порошенка була призначена його указом на довічну посаду", - пише Лещенко.

Через рішення експерта фірма "ПрикарпатЗахідТранс", серед акціонерів якої - люди Медведчука, отримала у власність частину магістрального нафтопроводу "Самара - Західний напрямок".

"Саме ця труба, якою управляють соратники Медведчука, є головною магістраллю для поставок дизельного палива "Роснефти" структурами, пов'язаними з Медведчуком. При цьому найближчий соратник Порошенка Ігор Кононенко за часів правління минулого президента регулярно приїжджав на звірки обсягів дизеля, закачаного в Україну. Напевно, хотів знати, чи не обраховують його ці кляті "москалі"", - стверджує Лещенко.

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