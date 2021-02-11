Суд розгляне оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK 15 березня

Касаційний адміністративний суд Верховного суду відкрив провадження по одному з позовів, в яких оскаржується указ президента України Володимира Зеленського про застосування санкцій стосовно трьох телеканалів.

Справу призначено до розгляду на 12.00 15 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховного суду.

"Позивач вказує на порушення його права на отримання інформації від інформаційних програм, які транслюють телеканали "112 Україна", "NewsOne", "ZIK" та інші, перераховані в додатках до спірного рішення, оскільки його доступ до них заблоковано. Позивач вважає, що втрата доступу до згаданих телеканалів є порушенням його прав, передбачених статтями 8 і 10 Конвенції про захист прав людини і основних свобод. З урахуванням положень ч. 2 ст. 266 і ч. 5 ст. 262 КАС України суд прийшов до висновку про необхідність перевірки порушення згаданих прав позивача в судовому засіданні", - сказано в ухвалі Касаційного адміністративного суду.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про позов харківського юриста, члена "Чугуївської правозахисної групи" Романа Лихачова.

Це третій позов, поданий до Верховного суду у зв'язку з введенням санкцій стосовно зазначених телеканалів.

Раніше Верховний суд відмовив у розгляді одного з позовів, а другий відправив на усунення недоліків.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

Хоча підставою для санкцій став зв'язок структур парламентарія з фінансуванням тероризму та поставками вугілля з окупованих територій ОРДЛО, самі телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK поширювали російські фейки про коронавірус, - заступник голови МКІП Шевченко