Жодних інших форматів обміну утримуваними особами, крім узгодженого на переговорах у Мінську, Україна не визнає, - Зеленський

Україна не визнає ніяких альтернативних форматів обміну утримуваними особами, крім затвердженого в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Інших форматів обміну ми не знаємо. Інших форматів обміну ми не визнаємо. І всі повинні розуміти, що всі ті формати обміну, які у нас відбувалися, вони були за відповідним форматом", - сказав Зеленський під час робочої поїздки з послами "Великої сімки" в Донецьку область у четвер 11 лютого.

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