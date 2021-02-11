Новини • Обмін полоненими

Жодних інших форматів обміну утримуваними особами, крім узгодженого на переговорах у Мінську, Україна не визнає, - Зеленський

158735
Жодних інших форматів обміну утримуваними особами, крім узгодженого на переговорах у Мінську, Україна не визнає, - Зеленський
Україна не визнає ніяких альтернативних форматів обміну утримуваними особами, крім затвердженого в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Інших форматів обміну ми не знаємо. Інших форматів обміну ми не визнаємо. І всі повинні розуміти, що всі ті формати обміну, які у нас відбувалися, вони були за відповідним форматом", - сказав Зеленський під час робочої поїздки з послами "Великої сімки" в Донецьку область у четвер 11 лютого.

Читайте також: Як би скептично не ставилися до слова "перемир'я", режим припинення вогню потрібен і є досягненням, - Зеленський. ФОТОрепортаж

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    фото зачетное. ))) напольён победоносный ))))
  • алексей свиридов 2ed6a76c
    На фото главком Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7934 Каска "на вырост", броник "на усыхание".
  • Вася Шевченко f77d76ba
    мальчик приехал...как на "Зарницу"...радости полные...броник и каска )))
    Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9026

    ...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини