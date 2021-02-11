Жодних інших форматів обміну утримуваними особами, крім узгодженого на переговорах у Мінську, Україна не визнає, - Зеленський
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Україна не визнає ніяких альтернативних форматів обміну утримуваними особами, крім затвердженого в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Інших форматів обміну ми не знаємо. Інших форматів обміну ми не визнаємо. І всі повинні розуміти, що всі ті формати обміну, які у нас відбувалися, вони були за відповідним форматом", - сказав Зеленський під час робочої поїздки з послами "Великої сімки" в Донецьку область у четвер 11 лютого.