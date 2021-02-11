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Стали відомими подробиці загибелі солдата Глушка на Донбасі

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Стали відомими подробиці загибелі солдата Глушка на Донбасі
Загиблий був водієм-електриком. Ворожий снайпер поранив його в грудну клітку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело.

Олександр Глушко - уродженець с. Рунівщина Полтавської області.

Він був водієм-електриком інженерно-саперного взводу 5 БТГр 59 ОМПБр.

Ворожий снайпер поранив Олександра в грудну клітку близько 9:15-9:20 на ВОП "Хрест" поруч із населеним пунктом Зайцеве.

Після поранення Глушко був живий, але помер під час евакуації на опорний пункт.

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Топ коментарі

  • Igor Bogolyubov
    Украинские защитники огонь на подавление врага не открывают, так как за «ответку», при обстрелах «повстанцами» украинских позиций, Правительство «95 квартала» теперь налагает крупный штраф.
    Верьте мокше, когда она обещает вас убить. «Русский мир» рождается в крови, живет в крови и умирает в крови. Когда Путин атаковал сорокатысячной армией украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мы же - братья? Адин нарот!
  • Vedana
    Світла пам*ять полеглому Захиснику України.
  • Valery Greff
    И потерпевшего вiслюка на передовой не придушили? Он на какую передовую ваще ездил?
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