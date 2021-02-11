Стали відомими подробиці загибелі солдата Глушка на Донбасі
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Загиблий був водієм-електриком. Ворожий снайпер поранив його в грудну клітку.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело.
Олександр Глушко - уродженець с. Рунівщина Полтавської області.
Він був водієм-електриком інженерно-саперного взводу 5 БТГр 59 ОМПБр.
Ворожий снайпер поранив Олександра в грудну клітку близько 9:15-9:20 на ВОП "Хрест" поруч із населеним пунктом Зайцеве.
Після поранення Глушко був живий, але помер під час евакуації на опорний пункт.