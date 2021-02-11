Зустріч "нормандської четвірки" стане можливою після узгодження ТКГ "Плану спільних кроків", – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що опрацювання зауважень і прийняття запропонованого українською стороною в Тристоронній контактній групі "Плану спільних кроків" наблизить зустріч лідерів "нормандської четвірки"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"До "Мінська" моє ставлення дуже просте. Його треба "розібрати на деталі", прописати всі кроки, прив'язати до дат і виконувати. Ми це і зробили. Підготовлено відповідний документ, який не кулуарно, а відкрито опрацьовували з радниками "нормандської четвірки", - заявив Зеленський після робочого візиту до Донецької області у четвер.

За словами президента, "вже підготовлено останню версію цього документа, а саме виконання кроків, виконання "Мінська", і відправлено усім сторонам".

"Ми очікуємо, що найближчим часом сторони акцептують документ із зауваженнями, і тоді буде можливість наблизити зустріч "нормандської четвірки", - зазначив Зеленський.

Нагадуємо, "План спільних кроків", який передбачає перелік заходів з реінтеграції Донбасу, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук представив 5 листопада 2020 року. План передбачає негайну демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), перехід російсько-українського кордону під контроль Києва, повноцінний доступ ОБСЄ та міжнародних організацій в ОРДЛО і проведення виборів наприкінці березня 2021 року.

Останнього разу лідери "нормандської четвірки" зустрічалися в рамках паризького саміту 9 грудня 2019 року, де ухвалили комюніке щодо реалізації Мінських домовленостей.

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