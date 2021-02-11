Наші канали ми не закривали, ми закрили чужі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України накладено санкції на телеканали, які фінансуються з тимчасово окупованої території та з держави-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Наші телеканали не закривали. Ми закривали їхні", – заявив Зеленський на пресбрифінгу під час робочої поїздки на Донбас у відповідь на запитання, чи закриватимуть телеканал "НАШ".

На уточнення, чи підпише президент закон про колаборантів, ініційований фракцією партії "Європейська Солідарність", якщо він буде проголосований у парламенті, Володимир Зеленський відповів: "У цієї партії була можливість закрити канали, які фінансуються грошима з тимчасово окупованої території і з Російської Федерації, ще у 2018 році. Вони цього не зробили. Тому, мені здається, будь-які подібні законодавчі потуги є тільки потугами, бо будь-який лідер повинен робити серйозні кроки, а не просто говорити".

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