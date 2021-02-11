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Перегляд угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом відбудеться цього року, - Шмигаль

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Перегляд угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом відбудеться цього року, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує на те, що цього року вдасться переглянути Угоду про асоціацію між Україною та Європейськи Союзом.

Про це він сказав під час спільної з представниками Європейської комісії пресконференції у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей перегляд (Угоди про Асоціацію – ред.) стартував. Далі робота буде кропіткою, технічною над статтями угоди, над переглядом деяких стандартів, які за ці роки неодноразово вже змінюватися. Угоду треба привести до тих стандартів та параметрів, які на сьогодні діють на території ЄС, також врахувати ті зміни та реформи, які відбулися в Україні. Тому це робота, яка, очевидно, буде тривати у цьому році, та, сподіваюся, що у найкоротший термін ми зможемо переглянути угоду та підписати усі необхідні зміни", - сказав Шмигаль.

Прем'єр також наголосив, що українська сторона розраховує на суттєвий прогрес цього року у наближенні до промислового безвізу, без взаємного визнання електронних довірчих послуг та уповноважених економічних операторів.

"Від самого початку реалізації європейського зеленого курсу Україна зайняла позицію щодо залучення до цієї ініціативи, із започаткування діалогу України та ЄС у цій сфері є чіткий сигнал того, що у нас є спільне бачення можливостей та викликів у рамках зеленого енергетичного переходу та досягнення кліматичної нейтральності", - сказав Шмигаль.

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Топ коментарі

  • Топ Ган
    ...прошмыгнуть хочет? Пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом состоится в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8407
    Пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом состоится в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6263
  • Sharl
    мне кажется, что в итоге , в конце этого года ЕС свернет соглашение с Украиной и отменит безвиз! это и будет начало тупого конца зелупиной команды!!! вы же не яух вообще не делаете!
  • Yurii Sliusarchuk
    шмиг - шмиг ...
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