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Далі наполягатимемо на повному розслідуванні махінацій із ПриватБанком, - Боррель

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Далі наполягатимемо на повному розслідуванні махінацій із ПриватБанком, - Боррель
Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель наголошує на необхідності гарантувати незалежність антикорупційних інституцій в Україні і наполягає на продовженні розслідування махінацій з "ПриватБанком".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Необхідно відновити широку публічну довіру в українську судову систему, розвивати і виконувати антикорупційний порядок денний, щоб гарантувати незалежність антикорупційних інституцій. Ми також далі наполягатимемо на повному розслідуванні махінацій з ПриватБанком, яке відбулося шість років тому", – сказав Боррель у четвер у Брюсселі після закінчення засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

За його словами, під час засідання сторони також обговорили "наше інтенсивне співробітництво і українську економічну інтеграцію". "Ми говорили про зусилля України у сфері реформ, що було зроблено. Але ми очікуємо, що реформи будуть продовжені попри пандемію, зокрема, для того, щоб зміцнити верховенство права і боротися з корупцією", – зазначив високий представник ЄС.

Сторони також обговорили дії у сфері навколишнього середовища, європейський "Зелений шлях", необхідне законодавство. "Ми також домовилися почати широкий перегляд (того – ред.) – чого обоє – Україна і ЄС – досягли в цій Угоді (про асоціацію – ред.) станом на сьогодні", – додав Боррель.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Все потужные потуги клоуна за сегодняшний день похоронены одной фразой: "...на полном расследовании махинаций с Приватбанком" . Усе, клоуны, приехали. Кина не будет.
  • Andriy Kalnyshevsky
    Зебилов обворованый беней Приват не волнует.

    г+г гичьо про єто не расказывало.
  • Valery Greff
    Продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, - Боррель - Цензор.НЕТ 9173
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