Шмигаль про санкції проти соратників Януковича: Якщо санкції відіграли свою роль, їх можна знімати

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що у випадках, де санкції відіграли свою роль, а кошти або цінності були повернуті, вони можуть завершувати свою дію.

Про це він сказав на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо санкційної політики слід відзначити, що Європа залишається на твердих непорушних позиціях щодо підтримки України, зокрема, і в санкційній політиці. Санкції тривають. Що стосується окремих фізичних осіб, там, де санкції відіграли свою роль щодо цих осіб, кошти або цінності, які були вкрадені – повернуті, звісно, там санкції можуть завершувати свою дію", - сказав Шмигаль.

Так він відповів на запитання про можливе зняття санкцій з сина колишнього президента України Віктора Януковича Олександра та соратників експрезидента.

Український прем'єр наголосив, що це окрема процедура, яка підлягає окремому розгляду, "і діалог про це між Україною та Європейським Союзом триває на абсолютно професійному рівні, і на законодавчому рівні повною мірою".

Шмигаль додав, що введення Євросоюзом нового глобального санкційного режиму за порушення прав людини дасть змогу розширити санкційні списки Європейського Союзу.

Читайте також: Екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов повернувся в Україну: "Хочу дати сигнал тисячам людей - пора повертатися". ФОТО