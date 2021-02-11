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Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю від кулі снайпера воїна 59-ї ОМБр Олександра Глушка

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Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю від кулі снайпера воїна 59-ї ОМБр Олександра Глушка
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю українського військовослужбовця, який загинув від кулі ворожого снайпера поблизу смт Зайцеве.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Офісу президента.

"Сьогодні, перебуваючи на передовій, отримав невтішні новини. Україна втратила ще одного захисника. Попри домовленості щодо білоруського режиму всеосяжного припинення вогню, ворог продовжує підступні дії. Українська армія вже довела, що даватиме гідну відсіч і відстоюватиме нашу незалежність", - підкреслив президент .

Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблого героя.

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Нагадуємо, вранці 11 лютого під час обстрілу снайпером позиції українських військових у районі Зайцеве зазнав вогнепального поранення боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади 36-річний Олександр Глушко. Його евакуювали до лікарні Бахмута, але, на жаль, врятувати життя не змогли.

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Топ коментарі

  • Fly Flyiovich
    На костях попиариться захотел, пад...а?! А семьям погибших солдат на прошлой неделе ты выразил соболезнование? Или может выражал соболезнование семьям погибших на позапрошлой неделе??? Ничего святого!
  • Frol Fedoroff
    Засунь свои соболезнования себе в .... Это ты, недоразумение, отозвал с передовой контрснайперские группы. Это ты запретил ВСУ укреплять позиции. Это ты запретил разведку. Поэтому кровь и этого украинского воина на твоей совести. Хотя какая совесть у зелебени
  • Andriy Kalnyshevsky
    Соболезнование, на фоне запрета стрелять в ответ, больше похоже на издевательство
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