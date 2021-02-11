Ті, хто перехворів на COVID-19, можуть вакцинуватися від коронавірусної інфекції через 6 місяців після хвороби, - Ляшко

Ті, хто перехворів на COVID-19, можуть вакцинуватися від коронавірусної інфекції через шість місяців після хвороби, вважають в Міністерстві охорони здоров'я України.

Як переда Цензор.НЕТ, такі рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) затвердило Міністерство охорони здоров'я, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

При цьому НТГЕІ вважає, що за бажанням особи, яка підлягає вакцинації відповідно до груп пріоритетності, вакцинація може бути проведена раніше шестимісячного терміну при достатній кількості доз вакцини для забезпечення вакцинації осіб у даній групі пріоритетності, які не мають задокументованого COVID-19 в анамнезі і якщо це не суперечить чинній інструкції до вакцини.

Також експерти рекомендують відстрочити другу дозу вакцини на шість місяців для осіб з гострим перебігом COVID-19, у яких захворювання розвинулося після отримання першої дози вакцини.

При цьому експерти наголошують, що ці рекомендації можуть бути змінені в разі надходження оновлених даних і, якщо вони не суперечать чинній інструкції до вакцини.

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Також НТГЕІ рекомендує відкласти принаймні на шість місяців вакцинацію осіб, які раніше отримували терапію антитілами від COVID-19 або реконвалесцентну плазму.

При цьому, згідно з рекомендаціями НТГЕІ факт проведеної вакцинації проти COVID-19 ніяк не повинен впливати на терапевтичну тактику пацієнта з COVID-19.

Щодо вакцинації проти COVID-19 вагітних і жінок, які годують дітей грудним молоком НТГЕІ рекомендують відстрочити вакцинацію вагітних або введення другої дози вакцини до закінчення вагітності.

При цьому вакцинація вагітних медичних працівників, віднесених до пріоритетної групи з проведення щеплень проти COVID-19, може бути проведена в разі якщо користь від вакцинації має переваги над високим ризиком інфікування і важкого перебігу COVID-19.

Експерти не рекомендують рутинного проведення тесту на вагітність перед вакцинацією проти COVID-19.

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Крім того, експерти вважають, що жінки, які вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень.

Також члени НТГЕІ рекомендують проводити планову вакцинацію проти інших інфекційних хвороб через 28 днів після отримання другої дози вакцини проти COVID-19. У разі, якщо вакцинація проти COVID-19 є перешкодою для планової вакцинації за віком або за схемою, цей термін може бути скорочений до 14 днів.

Щодо використання вакцин на платформі мРНК у осіб з алергією експерти рекомендують у разі встановлення важкої алергічної реакції в анамнезі на поліетиленгліколь або подібну молекулу вважати це абсолютним протипоказанням до щеплення вакцинами, до складу яких входить ця речовина.

Крім того, експерти не рекомендують проводити рутинне серологічне тестування як перед, так і після щеплення вакциною проти COVID-19, таке тестування може бути використано, якщо його результати становлять науковий інтерес.