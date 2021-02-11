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Ми залучимо до переговорів стосовно Донбасу "наших друзів з Америки і Європи", - Зеленський

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Ми залучимо до переговорів стосовно Донбасу "наших друзів з Америки і Європи", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський виступив за приєднання до переговорного процесу стосовно Донбасу "друзів з Європи і Америки". Він також вдячний тим партнерам, які вже допомагають з урегулюванням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

Як підкреслив президент, події на сході України не повинні стати звичними.

"Зруйноване життя і вся та штучно створена несправедливість, яку ти бачиш з передової, - це те, що потрібно неодмінно виправляти. Розширюючи наявні переговорні можливості, зокрема через широке залучення наших західних друзів з Європи і Америки", - сказав він.

Зеленський додав, що також потрібно посилювати українську армію, щоб вона могла витримувати щоденні провокації і тиск ворога.

"Ми все це робимо. І я вдячний друзям України, які допомагають нам у цьому", - додав глава держави.

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Топ коментарі

  • ПравдаЛюбка
    Мы привлечем к переговорам по Донбассу "наших друзей из Америки и Европы", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2453/
  • Myroslav Hrabovsky
    З вами, ідіотами, ніхто не буде мати справи! Ви якщо не корупціонери, то відверті зрадники!
  • Valery Greff
    Судя по его недавнему внезапному ночному приступу патриотизма, нашлись таки американские друзья, которых он боится больше, чем своих кремлевских кукловодов.
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