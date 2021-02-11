Росія за останній рік активізувала зусилля з дестабілізації України, - США

Нова адміністрація Сполучених Штатів вперше зробила розгорнуту заяву про агресію Росії стосовно України.

Позицію адміністрації Байдена висловив під час засідання РБ ООН політичний координатор Місії США при ООН Родні Гантер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З 2014 року дії Росії на сході України призвели до загибелі понад 13 тисяч людей та виникнення 1,5 мільйона переміщених осіб серед українців. Крім того, через її діяльність ще 3,4 мільйона потребують гуманітарної допомоги", - підкреслив представник США.

Він наголосив, що Москва "впродовж останнього року лише активізувала зусилля" щодо дестабілізації в Україні", а також підриву українського суверенітету.

"Росія продовжує заперечувати, що це вона контролює конфлікт на сході України, і брехливо називає себе посередником у цьому конфлікті, хоча насправді вона є підбурювачем",- наголосив Гантер.

Представник США також звернув увагу на те, що російська сторона продовжує нехтувати домовленостями, досягнутими під час переговорів.

"Президент Путін під час Нормандського саміту 2019 року погодився вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації, а також у сфері безпеки на місцях. Однак згодом Росія намагалася зашкодити реалізації цих самих кроків у Тристоронній контактній групі як напряму, так і через своїх ставлеників", - наголосив представник США.

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