На п'ятницю 12 лютого в Києві прогнозують посилення снігопаду і сильний вітер, - КМДА

У Києві в ніч на п'ятницю і впродовж усього дня очікується посилення снігопаду, який закінчиться до вечора суботи, а також очікується сильний вітер і ожеледиця.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Київської міськдержадміністрації.

"На ніч прогнозують посилення опадів. Потужний сніг можливий також упродовж п'ятниці. Завершиться снігопад ввечері суботи. 12 лютого синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледь, вночі сильний сніг", - сказано в повідомленні.

У КМДА рекомендують не використовувати власні авто і не паркуватися на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

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Також у відомстві підкреслили, що евакуюватимуть автомобілі, що заважають розчищати дороги міста від снігу.

Крім того, в пресслужбі оприлюднили сайт інтерактивної карти, за якою можна відстежувати рух снігоприбиральної техніки.