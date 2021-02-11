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На п'ятницю 12 лютого в Києві прогнозують посилення снігопаду і сильний вітер, - КМДА

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На п'ятницю 12 лютого в Києві прогнозують посилення снігопаду і сильний вітер, - КМДА
У Києві в ніч на п'ятницю і впродовж усього дня очікується посилення снігопаду, який закінчиться до вечора суботи, а також очікується сильний вітер і ожеледиця.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Київської міськдержадміністрації.

"На ніч прогнозують посилення опадів. Потужний сніг можливий також упродовж п'ятниці. Завершиться снігопад ввечері суботи. 12 лютого синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледь, вночі сильний сніг", - сказано в повідомленні.

У КМДА рекомендують не використовувати власні авто і не паркуватися на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

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Також у відомстві підкреслили, що евакуюватимуть автомобілі, що заважають розчищати дороги міста від снігу.

Крім того, в пресслужбі оприлюднили сайт інтерактивної карти, за якою можна відстежувати рух снігоприбиральної техніки.

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    Шо ж она так внезапно, эта зима - никто ж не ожидал... На пятницу 12 февраля в Киеве прогнозируют усиление снегопада и сильный ветер, - КГГА - Цензор.НЕТ 4665
  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Классная зима - зимняя, снежная, свежая, а не серо-сопливо-унылая. На пятницу 12 февраля в Киеве прогнозируют усиление снегопада и сильный ветер, - КГГА - Цензор.НЕТ 5346
  • 5 копійок
    " ночью значений снег" На п'ятницю 12 лютого в Києві прогнозують посилення снігопаду і сильний вітер, - КМДА - Цензор.НЕТ 102
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